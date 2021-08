Homem é preso acusado de matar marido da ex-companheira

O autor de um homicídio ocorrido em abril deste ano no município de Araguaiana (MT) teve o mandado de prisão cumprida pela Polícia Civil, na quarta-feira (11.08), em ação conjunta dos policiais civis da Delegacia Municipal e da Delegacia Regional de Barra do Garças (MT).

O suspeito estava com o mandado de prisão decretado pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, apontado com um dos autores do homicídio que vitimou Ataniel Leite da Silva, de 55 anos.

O crime ocorreu no dia 18 de abril na região conhecida como “Cachoeirinha”, zona rural de Araguaiana, ocasião em que a vítima foi encontrada sem vida ao lado de sua motocicleta, na intersecção de estrada, sendo alvejada com quatro disparos de arma de fogo.

Durante as diligências realizadas pela Polícia Civil, o principal suspeito do crime e a motivação foram identificados. Segundo o delegado Wilyney Santana Borges Leal, o suspeito não aceitava o fim de um relacionamento e principalmente o fato de sua ex-companheira estar se relacionando amorosamente com a vítima, passando a ameaçar os dois de morte.

Ainda durante as investigações, a Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreensão na residência do suspeito, onde foi apreendido um revólver calibre 22. A arma foi encaminhada para a perícia, que apontou que era do mesmo calibre dos disparos que atingiram a vítima.

Diante destes e outros elementos colhidos durante as investigações, a Polícia Civil representou pelo mandado de prisão preventiva do suspeito, que foi deferido pela Justiça e cumprido na quarta-feira (11). Após as providências de praxe, o preso foi encaminhado para Cadeia Pública de Barra do Garças. O inquérito policial será concluído em 10 dias.