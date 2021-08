Hospital da Lions vai ter sala especial para atendimento de mulheres vítimas de violência

Vítimas de violência terão atendimento exclusivo no Hospital Municipal Cristyan Mary da Silveira e Lima (o Hospital da Lions), a informação foi confirmada pelo prefeito José Carlos do Pátio nesta quinta-feira (19). O atendimento multiprofissional no local foi sugerido pela coordenadora de Saúde da Mulher do Ministério da Saúde, Regina Célia Nunes, que esteve em Rondonópolis para conhecer a estrutura das unidades de saúde da mulher.

O objetivo é fazer a integração dos atendimento que já são feitos na chamada unidade Viva, que funciona atualmente no posto da saúde do bairro Monte Líbano, com os serviços médicos clínicos que são realizados no Hospital da Lions. Dessa forma, a chamada porta de entrada para fazer o acolhimento de mulheres vítimas de violência passa a ser no hospital que terá sala ambientalizada de forma a dar maior conforto e acolhimento para as vítimas.

A representante do Ministério da Saúde parabenizou toda equipe, em nome do secretário de Saúde Vinícius Amoroso, pela estrutura que conheceu do ambulatório de alto risco da saúde da mulher e da criança no Hospital da Lions e disse que o município está no caminho certo.

O prefeito José Carlos do Pátio disse que busca todas as pessoas que estão na exclusão social para oferecer a elas políticas públicas e atendimento. Essa integração dos serviços às mulheres que sofreram qualquer tipo de violência é um exemplo. Com isso, elas vão ter todo o acolhimento necessário em um único local, evitando reviver todo o sofrimento em outras unidades em busca sos serviços. No Hospital da Lions elas terão a disposição, psicólogos, assistentes sociais, médicos especialistas, medicamentos e exame de corpo de delito.