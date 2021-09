Idoso do Abrigo Bom Jesus morre por Covid; 39 estão contaminados  

Trinta e nove idosos que vivem no abrigo Bom Jesus de Cuiabá testaram positivo para a Covid-19 entre quinta feira da última semana (26) e esta terça (31).

Um deles não resistiu a complicações causadas pela doença e acabou falecendo no dia de hoje.

No total, 86 idosos vivem no local. Segundo informações do Município, seis funcionários que trabalham no local também foram contaminados com o vírus.

O primeiro caso detectado foi de um idoso que estava internado em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), tratando de outros problemas de saúde.

Ao apresentar sintomas gripais, acabou se confirmando também a infecção pela Covid-19.

Desde então, equipes da saúde da família foram encaminhadas ao abrigo para realizar exames em todos os idosos. Inicialmente, 10 testaram positivo e os casos foram se avolumando com o passar dos dias.

Equipes médicas estão realizando testagens diárias entre os albergados. A Vigilância Epidemiológica também acompanha o surto.

Alguns estão sendo tratados com medicamentos, mas quatro idosos precisaram ser transferidos ao Hospital São Benedito e outro para o Hospital Referência à Covid-19.

Os demais idosos acometidos estão com sintomas leves e isolados.

Os funcionários que contraíram o coronavírus, bem como aqueles que têm comorbidades, foram afastados das atividades.

Todos eles já haviam sido contemplados com as duas doses da vacina.

“O que podemos fazer agora é aguardar porque são todos de grupo de risco. Desde semana passada, o pessoal da Secretaria Municipal de Saúde está vindo aqui fazer teste em todo mundo. Os idosos foram internados porque nossa capacidade hospitalar máxima é de enfermagem. A maioria está com sintomas leves. Nossa equipe tomou a providência de isolar todo mundo, foi uma operação de guerra, mas estamos recebendo apoio da Prefeitura” afirmou José Duarte, diretor do Abrigo Bom Jesus.