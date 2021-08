Igreja Adna Central realiza ‘Culto Especial da Família’ nesta sexta-feira (6)

A Igreja Assembleia de Deus Nova Aliança – Adna Central Rondonópolis, realiza nesta sexta-feira (6), através do Departamento de Família, um “Culto Especial da Família”, a partir das 19h30. O preletor da noite será o pastor André de Paula, de São Paulo, que trará uma mensagem de edificação e despertamento espiritual.

Esse evento tem como missão fortalecer e alicerçar os laços familiares, através de comunhão e baseados na palavra de Deus. Igrejas são formadas por famílias, por isso a relevância e a importância de várias iniciativas neste sentido.

“Em um momento como esse de pandemia, onde as pessoas acabaram desenvolvendo ansiedades, medos, depressão, proplemas de relacionamento, precisamos nos fortalecer e isso fica muito mais fácil quando fazemos em união. Precisamos ajudar as famílias a serem fortes, de acordo com os princípios da Palavra de Deus. Deixamos o convite aberto a todas as pessoas para participarem desse culto que será muito especial”, explicou a pastora Delizete Fortaleza.

SERVIÇO:

A Igreja Adna Central fica localizada na rua Fernando Correa da Costa, n° 3.400, bairro Monte Líbano (prédio da antiga Concessionária Mitsubishi).