“Inexiste surto de Covid na Prefeitura ou na cidade de Rondonópolis”

Em coletiva de imprensa realizada na tarde desta quinta-feira (5), o secretário de Saúde de Rondonópolis, Vinicius Amoroso, negou a existência de um surto de Covid-19 na Prefeitura, tampouco no Município.

“É importante tranquilizar a população, os servidores: inexiste surto na prefeitura ou na cidade de Rondonópolis. Todos os cuidados dentro do Paço Municipal estão sendo adotados, tal como determinam as medidas de biossegurança”, disse.

Segundo o secretário, a prefeitura dispõe de dois profissionais de enfermagem que, em conjunto com um médico, realizam diariamente a triagem de todos os servidores que frequentam as dependências do Município.

A coletiva ocorre após a diretoria do Sindicato dos Servidores municipais de Rondonópolis (Sispmur) encaminhar um ofício ao prefeito, José Carlos do Pátio cobrando providências em relação ao possível surto da doença.

“Essas informações precisam ser analisadas com muita cautela, até porque já estamos em uma fase muito avançada da vacinação”, argumentou o secretário.

De todo modo, ele alertou que a população não pode relaxar no que diz respeito às medidas de biossegurança, uma vez que a pandemia ainda não acabou.

“A Covid não acabou. A doença ainda é uma realidade. Precisamos ter cuidado, cautela, especialmente diante de mais uma data comemorativa, que é o Dia dos Pais”, alertou Amoroso.

“Precisamos do apoio e entendimento da população para que não promovam aglomeração, evitem festas e mantenham o respeito às regras sanitárias. Não é porque estamos vacinando que estamos livre da Covid”, concluiu.