Inflação de julho é a mais alta desde 2002, alimentos e combustíveis lideram

A inflação de julho (0,96%) foi a mais alta para o mês desde de 2002 e, no acumulado de 12 meses, atingiu 8,99%. Mas alguns itens de consumo básico do brasileiro subiram muito acima da média do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), calculado pelo IBGE.

O óleo de soja lidera a lista da inflação em 12 meses, com alta de 84,3% —o que significa que ele quase dobrou de preço desde agosto de 2020

Ainda entre os alimentos, o repolho subiu 44,2%, o tomate 43%, o feijão fradinho 42,4% e o arroz 39,7%. As carnes em geral registram inflação acumulada de 34,3%, com destaque para músculo (43,4%), patinho (39,1%), picanha (32,9%) e frango em pedaços (21,9%).

O botijão de gás, essencial para a cozinha de milhões de famílias, subiu 29,3% em 12 meses na média nacional. Na região de Recife (PE), a inflação do botijão chega a 41,6%, a maior alta entre as cidades pesquisadas pelo IBGE no país.

A alta dos combustíveis para veículos (41,3%) também pesa no bolso do consumidor. O álcool (etanol) subiu 57,3% e a gasolina, 39,7%. A energia elétrica residencial acumula alta de 20,1% em doze meses. O item foi o que mais pesou na inflação de julho.

Veja abaixo alguns dos itens que mais subiram entre agosto de 2020 e julho de 2021.

Óleo de soja: 84,3%

Álcool (etanol): 57,3%

Repolho: 44,2%

Músculo: 43,4%

Tomate: 43%

Passagem aérea: 42,9%

Feijão fradinho: 42,4%

Arroz: 39,7%

Gasolina: 39,7%

Patinho: 39,1%

Mandioca (aipim): 37,2%

Picanha: 32,9%

Pneu: 32,5%

Açúcar refinado: 31,1%

Salsicha em conserva: 30,6%

Botijão de gás: 29,3%

Frango em pedaços: 21,9%

Frango inteiro: 20,8%

Energia elétrica residencial:

20,1% Leite em pó: 16,5%

No mesmo período o salário mínimo aumentou apenas 5,26%, passando de R$ 1.045 para R$ 1.100.