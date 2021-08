Influencer posta foto com Neymar e aumenta boatos

Bruna Biancardi reforçou mais ainda os rumores de que estaria vivendo um romance com Neymar Jr. Nesta terça-feira (3), a influenciadora compartilhou um clique ao lado do atacante do Paris Saint-Germain, em suas redes sociais.

Os boatos em torno do relacionamento começaram no início desta semana após serem flagrados em clima de romance em um passeio de iate em Formentera, na Espanha.

O nome do craque chegou a ficar entre um dos assuntos mais comentados do Twitter depois que internautas e fãs que torcem pela volta do casal “Brumar” confundiram a jovem com a ex-namorada dele Bruna Marquezine.

Neymar Jr também compartilhou um registro em que a nova affair aparece, mas eles aparecem rodeados de amigos.