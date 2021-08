Inquérito apura condições de trafegabilidade de Ciclofaixa do Mirante

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio da 1ª Promotoria de Justiça Cível de Chapada dos Guimarães, instaurou inquérito civil para apurar as condições de trafegabilidade e segurança da ciclofaixa do Mirante. No sábado (31), o guia de turismo Plínio Riuji Suzuki, que transitava com sua bicicleta no local, faleceu após ser atingido por um veículo.

O objetivo da investigação, segundo o Ministério Público, é colher subsídios técnicos para adoção de medidas que possam garantir a segurança da trafegabilidade dos usuários da ciclofaixa. Uma perícia, requerida ao Centro de Apoio Operacional (CAOP), deve apontar as falhas existentes e as melhorias a serem implantadas na ciclofaixa.

Na portaria de instauração do inquérito, o MPMT ressalta que a atual condição da ciclofaixa é de “insegurança a seus usuários, uma vez que não há sinalização, barreiras e iluminação adequadas para que os frequentadores possam utilizá-la de forma segura e tranquila”.

A ciclofaixa começa no trevo que liga Chapada dos Guimarães ao município de Campo Verde. Com uma extensão de sete quilômetros, se estende até a região do Mirante, ponto turístico do município.