Inscrições para concurso de redação da Seduc terminam na segunda

Termina, na próxima segunda-feira (30.08), o prazo de inscrição para o Concurso de Redação: Estudante on, Redação 1000!, voltado aos estudantes do 3º ano do Ensino Médio da rede pública estadual de ensino. A ação faz parte do projeto Pré-Enem [email protected] MT, da Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT), e tem como tema: “A mulher negra e o enfrentamento ao racismo em Mato Grosso”.

Para participar, o estudante deve se inscrever no canal Pré-Enem [email protected] MT no YouTube https://www.youtube.com/channel/UCQuw9ovCnhTml4m6ED2uj4g e assistir às aulas de redação e interpretação de texto: Diferença entre competências e habilidades; Texto dissertativo-argumentativo – introdução; Texto dissertativo-argumentativo: desenvolvimento; e Texto dissertativo-argumentativo: conclusão.

Em seguida, deve preencher o formulário disponível no seguinte link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYfozWfQweHREfDFhxgc7owcIolKTLRdw_YOlWwBpo8B7plw/viewform.

Os estudantes classificados entre o 1º ao 10º lugar receberão uma premiação, assim como o professor de Língua Portuguesa que fizer a orientação e a escola na qual o aluno está matriculado. Os participantes que ficarem entre o 11º e o 20º lugar receberão menção honrosa.

Os critérios de correção são os estabelecidos pelo Exame Nacional do Ensino Médio, um texto dissertativo-argumentativo pertinente à Declaração Universal dos Direitos Humanos.

Etapas do concurso

As redações serão avaliadas em três etapas. Na primeira, os professores de Língua Portuguesa da escola em que o estudante está matriculado selecionarão os três melhores textos daquela unidade. Depois, deverão encaminhar esses textos, digitalizados, para a Diretoria Regional de Educação (DRE) à qual pertencem.

Na segunda etapa, equipes das 15 DREs de Mato Grosso avaliarão as redações enviadas pelas escolas e escolherão as três melhores de cada polo.

Por fim, na terceira e última etapa, os textos selecionados pelas Diretorias Regionais serão avaliados por uma equipe técnica da Seduc, em Cuiabá.