Investigador Gerson tem aval do MDB para assumir Secretaria de Trânsito

O vereador Inspetor Gerson (MDB) foi convidado para assumir a Secretaria Municipal de Trânsito e, se quiser, poderá assumir com o apoio do partido. O assunto foi discutido na tarde de hoje (19) numa reunião que contou com a participação dos deputados estaduais Thiago Silva e Janaína Riva, do presidente da legenda em Mato Grosso, deputado federal Carlos Bezerra, e também dos outros dois vereadores da bancada em Rondonópolis, Adonias Fernandes e Cláudio da Farmácia.

“Os vereadores e o partido deram o aval político e agora a decisão é uma questão de foro íntimo. Caso ele entenda que pode ajudar mais a cidade como secretário do que como vereador não haverá nenhum óbice do partido”, disse o deputado estadual e presidente do Diretório Municipal do MDB, Thiago Silva.

O Investigador Gerson vai conversar sobre o assunto com outros militantes do partido em reunião marcada para este fim de semana e ainda terá um encontro com o prefeito José Carlos do Pátio (SD) para discutir detalhes do convite. Quer saber, por exemplo, quanta autonomia vai ter se aceitar conduzir a pasta.

O vereador também deverá avaliar questões burocráticas. A principal delas é a necessidade de desincompatibilização do cargo de investigador da Polícia Civil, hoje exercido paralelamente às atividades como vereador.

Eleito com a décima segunda maior votação em 2020 (1.056 votos), Gerson Luiz Moreira é formado em Biologia e Recursos Humanos, tem pós graduação em Psicologia do Trânsito e atua há anos na Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito em Rondonópolis.

“Ele é uma pessoa preparada, que conhece muito as questões relacionadas à segurança de uma forma geral e ao trânsito em especial. Se aceitar fará um bom trabalho e terá nosso apoio. Mas é uma decisão pessoal”, reforçou Thiago.