Isaquias Queiroz e Jacky Godmann garantem vaga na final da canoagem

Os brasileiros Isaquias Queiroz e Jacky Godmann garantiram vaga na final do C2 1000 metros (m) da canoagem velocidade da Olimpíada de Tóquio (Japão) ao completarem a segunda semifinal da prova na 4ª posição com o tempo de 3min27s167, na noite desta segunda-feira (2) no Canal Sea Foreste.

A primeira posição da disputa ficou com os alemães Tim Hecker e Sebastian Brendel, que, com o tempo de 3min26s812, quebraram o recorde olímpico da prova. Os cubanos Serguey Torres e Fernando Dayan terminaram em segundo (3min27s102) e os canadenses Roland Varga e Connor Fitzpatrick ficaram em terceiro (3min27s145).

A dupla brasileira volta a cair na água ainda na noite desta segunda, a partir das 23h54 (horário de Brasília), quando acontece a grande decisão.

É FINAAAAAAAAAL Isaquias Queiroz e Jacky Godmann garantem um lugar entre os 8 melhores do mundo. 4° lugar na série – 3:27.167 (tempo corrigido) 📸 Júlio César Guimarães/COB pic.twitter.com/0zs0gxHdDA — Time Brasil (@timebrasil) August 3, 2021