Jaciara investe em apicultura para aumentar renda no campo

A apicultura é uma das ferramentas adotadas pela Prefeitura de Jaciara para melhorar a renda dos pequenos produtores que praticam a agricultura familiar. Nesta semana a prefeita Andréia Wagner (PSB) recebeu o secretário-adjunto de Estado de Agricultura, Clóves Cardoso, para discutir ações conjuntas visando apoiar a atividade. Cardoso também fez a entrega de 80 caixas de abelha destinadas aos apicultores do município.

A reunião contou com a participação do secretário de Agricultura da cidade, Rodrigo Francisco (Tunicão). A prefeita disse que investir na apicultura é um grande desafio. Otimista, ela acredita no retorno que a atividade pode conferir aos agricultores e já se organiza para construir a Casa do Mel – para dar suporte a todos os apicultores da região.

“O foco na geração de emprego e renda será mais intenso e, nesse sentido, a apicultura é com certeza uma alternativa a mais para quem vive do que produz no campo. Vamos investir muito nessa atividade, inclusive ganhamos reforço da Seaf nesse desafio de ajudar o produtor rural, especialmente o pequeno, a potencializar a comercialização do nosso mel”, destacou a gestora.

Segundo o representante da Seaf, o governo do Estado tem investido de forma bastante ampliada na agricultura familiar e muitas ações voltadas ao trabalhador rural acontecerão e que Jaciara está inserida nos benefícios que contemplarão àqueles que vivem no campo. Ele garante que, a construção da Casa do Mel no município, também contará com o apoio da Seaf.

“Jaciara tem potencial para apicultura, está muito organizada e cheia de vontade de trabalhar para que a produção prospere. Hoje entregamos 80 caixas de abelha e logo estaremos realizando a entrega de calcário também. A construção da Casa do Mel também terá o apoio do governo do Estado. Nosso objetivo, enquanto Estado, é melhorar a qualidade de vida das pessoas, principalmente daqueles que vivem no campo, onde o acesso é mais difícil”, observou o secretário.

Já Tunicão, explicou que além de articular as caixas aos pequenos produtores, cursos de capacitação são ministrados aos interessados em ampliar a renda por meio da apicultura. Esse qualificação é realizada entre Prefeitura Municipal, Sindicato Rural de Jaciara e o Senar-MT, que disponibiliza profissionais para prestar assistência, gratuita, no município.

“A soma de esforços tem alavancado a atividade apícola na nossa cidade. É satisfatório quando investimos no homem e na mulher do campo, e vemos o resultado como já tem ocorrido com várias famílias aqui em Jaciara. É uma excelente oportunidade de diversificação de renda e pode ser, também, uma atividade extra e que tem total apoio da Secretaria Municipal de Agricultura”, ressaltou o gestor.