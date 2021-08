Janaina aponta “hipocrisia e demagogia” de colegas em votação

A deputada Janaina Riva (MDB), sem citar nomes, criticou colegas que se opuseram ao acordo construído pela Assembleia Legislativa com o Governo do Estado, no que diz respeito à votação da alíquota previdenciária dos servidores aposentados.

Com alguns votos contrários, a Casa aprovou a isenção de alíquota aos inativos portadores de doenças raras que recebem até o teto do INSS (R$ 6,4 mil) e isenção de 14% sobre R$ 3,3 mil aos servidores inativos que recebem até R$ 9 mil.

Alguns parlamentares, no entanto, defendiam a isenção até a faixa de R$ 9 mil e, para o caso de inativos com doenças raras, até R$ 12 mil. Segundo Janaina, uma eventual aprovação neste sentido não seria acatada pelo Paiaguás e o assunto tornaria a ser judicializado.

“Não fosse esse acordo, não teria nada. Eu quero deixar isso muito claro a quem está nos acompanhando, não fosse a insistência dos deputados que assinaram esse acordo, o governador não concordaria com até o teto. Isso poderia judicializar de novo, os aposentados iam ficam com zero”, argumentou a deputada.

“Tem que deixar isso muito claro à população. Estou cansada dessa demagogia, dessa hipocrisia, do ‘tudo a todo custo’”, emendou ela, demonstrando irritação com a postura de alguns parlamentares.

As declarações foram dadas durante sessão realizada nesta manhã.

Ela reiterou que a Assembleia construiu o “acordo pela metade” porque seria o único caminho que o governador Mauro Mendes (DEM) não iria acionar a Justiça.

“Isso não quer dizer que não vamos buscar a integralidade. Mas quero deixar claro: meu voto é para que não haja judicialização. Esse pessoal já perdeu quase um ano por conta dessa guerra. Faz seis meses que estamos trabalhando em metade do teto. Se isso tivesse passado, era menos metade do desconto que os aposentados estão sofrendo”, explicou ela.

“Essa é uma construção da AL, não é do Governo. Não é votar tudo ou nada. É votar para não ter a judicialização. Melhor metade do que zero”, concluiu.