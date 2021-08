Janaína amplia conquistas das mulheres na Assembleia Legislativa

A deputada estadual Janaína Riva (MDB) é a nova primeira-secretária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Ela assumiu o cargo na segunda feira (16), substituindo o deputado Eduardo Botelho (DEM) – que se licenciou por motivos de Saúde. Não se trata de uma mera mudança administrativa. O ato marcou também uma conquista para as mulheres mato-grossenses, que nunca antes haviam ocupado a função.

A Primeira-secretaria é o segundo cargo mais importante da Mesa Diretora, ficando atrás apenas da presidência. E Janaína agora é também a primeira mulher a ocupar as duas funções. Em abril de 2019 ela presidiu a Casa por 50 dias, coincidentemente também em substituição a Eduardo Botelho.

“A gente vai quebrando essas barreiras de gênero na política e começa a mostrar que nós, mulheres, somos capazes e aptas a sermos o que quisermos ser. Quando assumi presidência da Assembleia Legislativa provei isso, agora na função de 1ª Secretária tenho certeza que não será diferente”, disse a parlamentar.

Janaína também mostrou estar ciente que suas conquistas podem ter um efeito ‘pedagógico’ para as mato-grossenses. “Espero de verdade motivar mais mulheres à ingressar na política e juntos fazermos a diferença”, afirmou.

A expectativa de Janaína é compartilhada por todos que reconhecem a necessidade de ampliar a participação feminina nas instâncias do Poder Público, em especial no exercício de cargos eletivos no Executivo e no Legislativo.

Hoje a parlamentar é a única representante feminina no parlamento estadual. E, em toda a história da Assembleia Legislativa, apenas três mulheres tiveram cargos relevantes na Mesa Diretora: a própria Janaína e as ex-deputadas Zilda Pereira Leite (como segunda vice-presidente entre os anos 1997/1998) e Chica Nunes (quarta secretária entre os anos 2007/2008 e segunda Vice-presidente em 2009/2010).