Jayme aponta “balcão de negócios”: “inadmissível”

O senador Jayme Campos (DEM) defendeu a redução do número de partidos políticos no Brasil e disse que esse é um dos pontos primordiais para uma eventual reforma política no País.

Atualmente, 33 siglas estão registradas junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) – além de uma lista interminável aguardando na “fila” de criação.

“O que defendo em relação a legislação eleitoral é a redução no número de partidos. É inadmissível o número existente hoje. É um verdadeiro balcão de negócios”, argumentou o senador.

“Hoje, muitos são partidos ‘de familiares’: o presidente é pai, o vice é a mãe, o tesoureiro é o sobrinho… e por aí vai. Vejo que o mais importante, neste momento, é acabar com esse balcão de negócios”, emendou.