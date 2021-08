Jayme: “Congresso é soberano e ministro não pode agir a bel prazer”

O senador Jayme Campos (DEM) sinalizou que o Congresso Nacional deve se “rebelar” contra uma Medida Provisória que está sendo editada pelo Governo Federal e que pode barrar os planos da ferrovia estadual em Mato Grosso.

No último mês, o governo do Estado lançou um chamamento público para construção do modal que visa interligar Cuiabá aos municípios de Rondonópolis, Nova Mutum e Lucas do Rio Verde, além de se conectar com a malha ferroviária nacional. O investimento previsto é de R$ 12 bilhões.

No entanto, a medida provisória tiraria o direito do Estado em fazer tal concessão, uma vez que ela altera o marco legal vigente no País, que estabeleceu a possibilidade de os estados criarem as rodovias estaduais.

Nos bastidores, as informações dão conta de que a MP seria uma espécie de “retaliação” do Governo Federal a Mato Grosso. O Planalto não teria digerido bem a decisão do Estado em lançar a obra da ferrovia estadual.

“Acho que se for retaliação, é muito pequeno né. Se o ministro Tarcísio Freitas [Transporte] estiver com essa intenção, nós vamos ‘empinar a carroça’ com ele no Senado. O Congresso é soberano. Não podemos, em hipótese alguma, atender a bel prazer o que o cidadão por um motivo ou outro quer retaliar nosso estado”, disparou Jayme.

“Acima de ministro, está o Estado. Ministro não pode ter essa maldade de querer prejudicar Mato Grosso, especialmente quando se trata de uma obra tão importante”, emendou o senador.

Segundo ele, caso a MP seja de fato editada pela União, ela deverá ser derrubada pelos parlamentares federais.