Jogador Richarlison recebe homenagem por conquista em Tóquio

O atacante Richarlison, camisa 10 do Brasil nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, foi recebido pelos seus colegas do Everton, clube em que o jogador atua na Inglaterra, de forma bastante calorosa, com direito à faixa de comemoração, em que estava escrito “Parabéns, Richarlison!” e muita festa entre eles e seus companheiros.

Em suas redes sociais, o atleta publicou uma mensagem de agradecimento a todo o elenco do Everton: “A melhor recepção que poderia ter. Obrigado aos meus companheiros de clube, estafe, diretoria por essa linda surpresa. E obrigado por permitir que meu sonho se tornasse realidade, Everton”, disse o jogador.

O jogador brasileiro foi fundamental na conquista do ouro olímpico em Tóquio, sendo o artilheiro do time com cinco gols, três deles contra a Alemanha, no jogo de estreia do Brasil, partida que gerou muita confiança aos jogadores por conta do resultado final, 4 a 2 para a seleção brasileira.

Além da disposição dentro de campo, fora dele a luta de Richarlison também foi grande para poder participar da Olimpíada, visto que os clubes não tem obrigação de liberar seus atletas para torneios não organizados pela FIFA. Mesmo durante a disputa da Copa América, Richarlison dispensou ajuda de intermediários e pediu aos diretores do clube e ao treinador Rafa Benítez a liberação para estar em Tóquio.

Na Inglaterra, Richarlison também tem status de ídolo. Pelo Everton, o brasileiro já anotou 38 gols e 8 assistências, sendo o atacante mais produtivo do clube.