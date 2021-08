Jovem de 21 anos morre em batida com carro na Dom Pedro

Um jovem de apenas 21 anos, identificado como Lucas Andrade Novaes da Silva, morreu no início da tarde desta sexta-feira (06) no cruzamento da rua Dom Pedro II com a rua Ponta Porã, no Jardim Mato Grosso em Rondonópolis.

Segundo testemunhas, o jovem seguia pela Dom Pedro sentido avenida Lions Internacional quando a condutora do veículo Jeep cruzou a via preferencial.

A batida foi tão forte que o jovem morreu na hora. A porta traseira do carro ficou destruída.

Uma criança de dois anos estava dentro do veículo, no banco traseiro, e foi socorrida pelo Samu com ferimentos de estilhaços.

O Samu foi acionado, mas a vítima já estava morta. Polícias Civil e Militar estiveram no local.