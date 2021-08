Kleber Amorim diz que voto impresso abre espaço para fraudes e perseguições

O médico Kleber Amorim e a professora Bia dos Santos Oliveira Feitosa marcaram o retorno do Partido dos Trabalhadores à disputa das eleições municipais em Rondonópolis. Terminaram na quinta posição, com 2.114, mas se destacaram nos debates pela solidez das propostas e o partido acabou reconquistando uma vaga na Câmara Municipal, com a eleição do vereador Júnior Mendonça.

Kléber Amorim retomou suas atividades na rede pública de Saúde e mantém-se atento às movimentações políticas. Na entrevista concedida ao Agora MT ele reiterou a confiança no sistema eleitoral, mas mostrou preocupação com a ‘jovem e frágil’ democracia brasileira. Confira:

Pergunta: Na sua opinião houve ou pode ter havido fraude na eleição municipal de 2020? Por quê?

Kleber Amorim– De forma nenhuma. O sistema eleitoral brasileiro é reconhecido como um dos melhores do mundo. Até então todas as últimas eleições ocorreram de forma tranquila, não há margem para ter esse tipo de pensamento (desconfiança). Nossa derrota eleitoral veio de diversos outros fatores, mas de forma nenhuma por uma fraude em urna eletrônica. Não acredito nisso.

A eleição em Rondonópolis foi vencida pelo prefeito José Carlos do Pátio de forma legal. Ele teve habilidade pra vencer. Infelizmente a gente não conseguiu vencer, diversos fatores influenciaram mas de forma alguma foi a urna eletrônica.

Como você vê as críticas feitas pelo presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores ao sistema eleitoral brasileiro? Há motivos para suspeitar da lisura do processo?

Kleber Amorim – Bolsonaro foi eleito por décadas nesse sistema eleitoral que hoje ele critica, levanta suspeita, assim como todos os filhos. Inclusive na última eleição todo grupo ligado ao Bolsonaro foi eleito por esse sistema. É bem claro que ele tenta levantar essa suspeita, criar um fato, para em primeiro lugar tirar o foco das mortes por Covid e a série de trapalhadas do governo dele. Em segundo lugar, quem viveu as eleições antes das urnas eletrônicas se lembra de urnas sumindo no mato, gente votando por outras pessoas em cédula de papel. Se hoje em dia os caras pedem o número do título de eleitor para comprovar quem votou nele, imagina você tendo um papel de comprovante. Vão forçar as pessoas e a compra de votos será pior e mais descarada.

E não só isso, (o voto impresso) abre espaço também para a perseguição política dos funcionários que são contratados e hoje são a maioria. Com o fim da estabilidade, com a precarização dos vínculos de trabalho que eles também causaram, quem têm poder vai pressionar os trabalhadores a votarem no candidato deles e apresentar a prova através desse comprovante. O que eles querem é o controle do voto.

A ausência do voto impresso é o maior problema do sistema eleitoral? Que alterações podem ser feitas para melhorar as eleições no país?

Kleber Amorim – Na verdade o maior problema do sistema eleitoral brasileiro é a falta de uma reforma política de forma plena. O problema é que esta reforma precisa ser feita pelo Congresso Nacional e a maioria dos que está lá não vai querer a mudança do status quo , para se manter. A grande maioria está ali por interesse de grandes estruturas, de grandes financiadores de campanha – de forma direta ou indireta, mesmo que debaixo dos panos.

Foi feita uma pequena mudança, parcial. Mas precisamos ter uma reforma mais completa e mais séria, para que sejam eleitos realmente aas pessoas que representam o povo brasileiro – e não apenas o interesse de grandes milionários. Interesses que não são necessariamente os da maioria d povo brasileiro. Acho que o grande problema é ainda o sistema político brasileiro, e não a urna eletrônica. Precisamos privilegiar o voto em candidaturas com conteúdo e não apenas aquelas que têm dinheiro.

A democracia brasileira está em risco? Por quê?

Kléber Amorim – A Democracia brasileira é muito jovem aí. Se formos olhar historicamente ela tem pouco tempo. Estamos vivendo um período muito arriscado, com todos os retrocessos que vivemos nos últimos anos com a eleição de Bolsonaro, seus asseclas e o que eles pregam – sempre tentando violar as leis, a Constituição, os poderes constituídos. Então temos de tomar muito cuidado com esse tipo de movimento. Quando Bolsonaro faz esse movimento de contestar a legislação, o sistema eleitoral…. Na verdade ele pode usar isso entendendo que vai perder a eleição. A próxima eleição ele não ganha e, prevendo isso, ele já cria um clima para tentar causar algum conflito. Temos de tomar muito cuidado, nossa democracia é muito jovem, frágil e não podemos permitir que isso aconteça.