Kleison Teixeira critica debate sobre voto impresso e vê movimento golpista

Kleison Teixeira tem 34 anos e foi o mais jovem candidato na disputa pela Prefeitura de Rondonópolis. Concorreu pelo PSOL e aproveitou os debates para levantar as pautas da esquerda. Terminou a eleição na última posição, mesmo assim foi considerado uma das revelações do cenário político e não contesta o resultado da eleição.

Na conversa prévia com a reportagem, Kleison criticou o espaço dado pelo Agora MT à suspeita lançada sobre a lisura do pleito eleitoral.

“Sei que o papel dos meios de comunicação é dar a notícia, mas ao mesmo tempo existe o papel social desses meios. Abrir espaço pra esse tipo de delírio golpista é não observar o papel social que o veículo ocupa frente à democracia”, reclamou.

Na entrevista, o ex-candidato pelo PSOL também criticou duramente os defensores do voto impresso/auditável e o comportamento do presidente Jair Bolsonaro. Para ele o problema não está no sistema eleitoral, mas na conduta golpista dos atores políticos. Confira:

Pergunta: Na sua opinião houve ou pode ter havido fraude na eleição municipal de 2020? Por quê?

Kleison Teixeira Não houve fraude, e o sistema eletrônico de votação é o mesmo que garantiu as eleições de Bolsonaro, desde à implantação da urna.

Questionar o sistema eleitoral é questionar a soberania do voto.

Como você vê as críticas feitas pelo presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores ao sistema eleitoral brasileiro? Há motivos para suspeitar da lisura do processo?

Kleison Teixeira- Bolsonaro cumpre o papel de golpista que sempre foi. Não fala em emprego, em comida pro povo pobre, e está envolvido em indícios de corrupção, como aponta a CPI. É uma forma dele manter a base radical e desviar o eleitor dele pra outros assuntos.

Com essa motociata que organizaram em Rondonópolis, que eu considero uma vergonha, poderia se questionar o que estão apoiando!? É o apoio do Centrão?

A ausência do voto impresso é o maior problema do sistema eleitoral? Que alterações podem ser feitas para melhorar as eleições no país?

Kleison Teixeira – o sistema brasileiro de votação é o único que permite apuração em tempo recorde, além da segurança. Foi o mesmo sistema que permitiu Bolsonaro ser eleito presidente.

O maior problema pra qualquer sistema eleitoral é candidato golpista, que não aceita a derrota.

Temos exemplos no Peru, com a Keiko Fujimori, que graças à solidez das instituições, não apoiaram o projeto golpista que se desenhava no horizonte.

Trump tentou o mesmo e sem sucesso, pois os militares se mantiveram observando a constituição.

Quem garante que aqui no Brasil militares de baixa até as altas patentes não vão apoiar essa sanha autoritária?

A democracia brasileira está em risco? Por quê?

Kleison Teixeira – A democracia brasileira cumpre apenas o papel de fachada. O sociólogo Vladimir Safatle já tem alertado isso, desde 2010 pelo menos.

Enquanto não houver uma reforma constitucional que afaste os militares de cargos políticos e coloque cada um na sua caixinha, eles vão se sentir no direito de tutelar o país, isso tudo é fruto de uma constituinte que anistiou torturadores e assassinos da ditadura, e permitiu que ocupassem os espaços políticos com seus anseios autoritários e golpistas.

Nos EUA por exemplo, um militar só pode ser candidato a algum cargo público 10 anos depois de afastado no cargo, e não pode usar seu título em campanha.

Enquanto houver fetiche pela farda e indivíduos dispostos a lamber coturnos, nossa democracia será tutelada.