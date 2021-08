Leilão de veículos apreendidos em tráfico segue até terça-feira (3)

Vinte e três veículos apreendidos pelo crime de tráfico de drogas estão disponíveis para lance em leilão eletrônico até a próxima terça-feira (03.08). Todos os recursos arrecadados serão destinados ao Fundo Estadual Sobre Drogas (Funesd-MT).

Também está sendo leiloado em um lote único uma aeronave, modelo EBM-810C, o valor arrecadado com a venda será destinado à Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT). Os lances para o avião estarão disponíveis até a próxima quarta-feira (04.08).

O leilão é da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT), representada pela Comissão Permanente de Avaliação e Alienação de Bens. Em razão da pandemia do coronavírus (Covid-19), o leilão é realizado totalmente de forma eletrônica pelo site www.majudicial.com.br.

Dentre os 23 veículos, estão disponíveis para lances motos, carros e uma caminhão Actros 2646 LS 6X4. A lista completa dos bens, os valores para lances e demais especificações, está disponível neste LINK.

O último leilão do Fundo Estadual Sobre Drogas (Funesd-MT) realizado neste ano de 2021, arrecadou um total de R$ 260.415,00. No leilão de 2020, o valor arrecadado foi de R$ 219.900,00.

Já a aeronave, modelo EBM-810C, dois motores, conta com capacidade para cinco passageiros. O lance inicial está proposto em R$ 480.000,00. O avião era utilizado pelo Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) da Sesp-MT. Acesse a página do leilão clicando AQUI.

Para realização de visitas e verificação dos lotes é obrigatório realizar o agendamento pelo e-mail: cuiaba.nú[email protected] Sendo permitido somente um visitante por horário disponível, a fim de que sejam garantidas as determinações das autoridades públicas e de saúde quanto ao combate à pandemia do coronavírus (Covid-19).

Os veículos automotores estão no pátio da Secretária Adjunta de Justiça, na Avenida Dr. Hélio Ribeiro, n° 1.400, bairro Paiaguás, em Cuiabá. Já a aeronave está no hangar do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) em Sorriso.