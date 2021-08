Lenço usado para secar lágrimas de Lionel Messi está à venda por R$ 5,2 milhões

O quão longe um fã poderia ir para ter uma lembrança significativa de um ídolo? Para os fanáticos por Lionel Messi, o preço para adquirir o lenço usado pelo argentino no adeus simbólico ao Barcelona custa nada menos do que R$ 5,2 milhões.

O papel utilizado para secar as lágrimas do novo camisa 30 do PSG foi colocado em um leilão internacional. Na entrevista coletiva que marcou o último encontro entre Messi e Camp Nou, o argentino, emocionado por deixar o clube que o consolidou como um dos maiores futebolistas de todos os tempos, chorou em vários momentos. Ele chegou a declarar que desejava permanecer no Barcelona e lamentou o adeus sem a presença de torcedores.

Segundo o jornal “Complete Sports”, um fã não identificado pegou o lenço que ficou na sala de imprensa do Camp Nou. O dono anunciou a venda do adereço em um site de vendas internacional, mas tirou do ar em seguida. Ainda segundo o portal, não se tem informações sobre o paradeiro do lenço.

Lionel Messi não deve estar entre os relacionados do PSG para o duelo contra o Brest na próxima sexta-feira, às 16h (horário de Brasília). Segundo o “As”, embora o craque esteja treinando normalmente, o técnico Mauricio Pochettino busca preservar o camisa 30 e colocá-lo em campo quando estiver 100% fisicamente.