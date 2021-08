Letícia Bufoni chama Kelvin Hoefler de ‘bico sujo’ e rebate: ’10 mil atletas foram fazer função’

A nebulosa relação entre os skatistas Kelvin Hoefler e Letícia Bufoni segue gerando polêmicas. No programa de entrevistas ‘PodPah’, o medalha de prata em Tóquio 2020 respondeu as críticas de Bufoni, que lamentou o distanciamento do atleta em relação à comunidade do skate. Hoefler afirmou que a skatista estava “de função” na Olimpíada.

“Nunca está com a gente nos rolês, nunca faz parte das nossas atividades por uma opção dele (…) Respeito muito a história dele, o moleque anda muito de skate, não tenho o que falar dele, mas infelizmente ele não gosta de andar com a gente, de participar das nossas atividades”, declarou Bofuni após a conquista do paulista.

“É parte do jogo. Eu tive que me isolar, tive que trazer essa medalha. Infelizmente, ela não foi tão feliz nas declarações dela. Mas eu estou aqui para representar o meu País, o skate”, respondeu o medalha de prata.

Estar “de função”, segundo o medalhista, seria uma referência a atletas que não foram com a intenção de subir no pódio olímpico.

Letícia Bufoni compartilhou o número de esportistas presentes em Tóquio, e comparou com o número de medalhas distribuídas para rebater a fala do skatista.

“Tava fazendo as contas aqui, e quase 10 mil atletas foram fazer ‘função’ em Tóquio e voltaram para casa sem medalha! Que Loucura”, escreveu no Twitter.

Momentos antes, ela havia anunciado que não iria iria se pronunciar sobre a declaração de Hoefler.

– Não vou nem responder pra não dar ibope pra bico sujo – afirmou.