‘Lojinha do tráfico’ é fechada e suspeito de praticar ‘delivery’ de drogas preso

Um homem suspeito de fazer delivery de drogas foi preso pelos policiais militares do Grupo de Apoio (GAP) e Força Tática na noite deste sábado (31), no bairro Florais do Planalto, em Jaciara (MT). Ele deve responder por tráfico de drogas, comércio ilegal de arma de fogo, acessório ou munição e uso ilícito de drogas.

Com o rapaz a Polícia apreendeu porções aparentando ser maconha, uma máquina de passar cartão, 10 munições intactas calibre 32 intactas, dinheiro e materiais para embalar entorpecentes.

Um cardápio de amostra de drogas com várias opções de valores e com formas de entregas também foi apreendido.

O GAP juntamente com equipe da Força Tática deslocou para averiguar uma denúncia informando que o jovem estava praticando o modo delivery para fazer a distribuição de entorpecentes na cidade.

A Polícia encontrou o suspeito em frente a residência preste a sair com a motocicleta. Ao perceber a viatura policial, o indivíduo entrou para a casa.

O suspeito estava com uma bag mochila nas costas. Na mochila a PM encontrou entorpecentes, máquina de passar cartão e dinheiro. Ainda durante buscas no local a guarnição encontrou as munições, o cardápio do tráfico e várias embalagens que é usada para embalar o entorpecente para a comercialização.

O jovem confessou que as munições eram para o comércio juntamente com o entorpecente e disse que não possuía arma de fogo.

Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado para a Delegacia juntamente com os materiais apreendidos.