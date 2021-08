Luan Santana conta sobre encontro secreto com Juliette

Luan Santana deu uma entrevista ao podcast No Flow e fez altas revelações sobre sua vida, desejos e até inseguranças. Um dos maiores artistas da música brasileira contou que deseja mostrar mais seu lado ‘carne e osso’ e deixar de lado a imagem de bom moço, que o acompanha desde o início de sua carreira.

Com 30 anos de idade e dono de vários sucessos como “Meteoro”, “Um Beijo” e “Morena”, o cantor disse em entrevista que gostaria de mostrar mais seu lado humano “Nesses 14 anos de carreira, vi tanta coisa acontecer, já vivi muita coisa, mas sempre senti falta desse espaço, de ter um jeito diferente de falar com o público. As pessoas têm uma imagem de mim… Para muitas pessoas, eu não falo palavrão, eu não bebo. Eu faço essas coisas”.

O cantor afirmou que se sente inseguro, principalmente depois que a fama chegou em sua vida e disse que sua vida pessoal não é tão agitada como a de outros artistas e que já pensou em fazer alguma besteira para conseguir a atenção “Depois que fiquei famoso, ninguém mais me manda a real, ninguém próximo a mim me critica. Sempre fui muito inseguro, de achar que minhas músicas não eram boas. Além disso, aqui no Brasil, você precisa ter um hype na sua vida pessoal também para isso refletir na sua música. Mas minha vida não é interessante demais, não tem muito rolo na minha vida. Já tive essa pilha na minha cabeça: ‘vou começar a fazer merda’. Você vê sua música não acontecer enquanto que de outro está estourada só porque fez alguma merda. Sempre tive isso na minha vida: de analisar de fora a situação, sempre fui muito observador”.

Luan comentou sobre seu encontro com a ex-BBB Juliette, campeã do BBB21. O cantor contou que os dois – que farão uma live na noite desta terça-feira (10) – já tiveram a oportunidade de um encontro as escondidas, sem post e fotos em redes sociais. E que ele entendeu a negativa da paraibana sobre sua participação no clipe de Morena “Entendi quando Juliette não aceitou meu convite para gravar o clipe comigo. Ela tinha outros planos e projetos, mas a gente já se encontrou pessoalmente, sim. Ela é muito gente boa e talentosa”, contou Luan.

A declaração mais surpreendente foi a de que o cantor já foi em casas de prostituição. Luan afirmou que por muitas vezes não aceitaram o pagamento por ele ser o Luan Santana “Já fui a algumas maneiras e a outras muito ruins. Meu sonho é ir a uma muito ruim só para ficar olhando. Mas, na maioria das vezes, acontece de não quererem que eu pague por eu ser o Luan Santana”.