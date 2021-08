Jornalista permanece na UTI com Covid, mas tem evolução positiva

O jornalista Lucas Perrone teve uma melhora no quadro clínico, mas continua internado na UTI devido à complicações decorrentes da Covid-19. Ele não precisou ser intubado e, se evolução continuar positiva, poderá dispensar em breve o apoio da ventilação mecânica. As informações foram prestadas pelos médicos da Unimed Rondonópolis à família do jornalista.

Lucas está internado desde a última quarta-feira (04), quando houve um agravamento dos sintomas da Covid-19. Os pais dele também foram contaminados.

A mãe do jornalista, a cantora Lassimi Perrone, foi transferida no sábado para um hospital de São Paulo em estado grave. O pai, o médico Mário Perrone, não resistiu e faleceu na última sexta-feira.

Neste final de semana amigos do jornalista lançaram uma ‘vaquinha online’ para ajudar a custear as despesas médicas e uma eventual transferência de Lucas Perrone. Até a noite deste domingo mais de 300 pessoas fizeram donativos, totalizando cerca de R$ 75 mil. A meta é arrecadar R$ 90 mil.

A campanha prossegue aberta e quem quiser colaborar ou obter mais informações pode acessar o site vakinha.com (clique aqui).

Lucas Perrone é um dos mais experientes jornalistas de Mato Grosso. Já foi professor, secretário de comunicação em Rondonópolis, assessor parlamentar e atuou nos principais veículos de comunicação do estado.