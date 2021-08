Lucas Perrone passa o fim de semana em casa; Lassimi tem alta de UTI

Depois de dias internados numa UTI lutando contra a Covid-19, o jornalista Lucas Perrone finalmente pode passar o fim de semana em casa. Ele teve alta hospitalar no sábado e ontem (15) conversou rapidamente com a reportagem do portal Agora MT. A mãe dele, a cantora Lassimi Perrone, segue internada em São Paulo – mas também teve melhora e deve deixar a UTI nas próximas horas.

“Ainda sinto um pouco de cansaço e tenho uma tosse persistente, o que é considerado normal. Estou atento a outras sequelas que podem aparecer, mas creio que dentro de mais uns cinco dias estarei recuperado. Graças a Deus está tudo evoluindo bem”, disse Lucas Perrone.

O jornalista voltou a agradecer a mobilização feita por amigos e admiradores no período em que esteve internado na UTI. Além promoverem correntes de oração pela família Perrone, os amigos também arrecadaram donativos para custear o tratamento.

“Agradeço demais a todos pela ajuda, por se lembrarem de mim. Isso foi muito importante. Só Deus para retribuir tanto carinho”, ressaltou.

FAMÍLIA

A contaminação do jornalista foi diagnosticada no início do mês logo após a internação dos pais, o pediatra Mário Perrone e a cantora Lassimi. Os três desenvolveram sintomas graves da doença e precisaram de terapia intensiva.

Mário Perrone e Lassimi chegaram a ser entubados. O médico não resistiu e faleceu no dia 06. A cantora Lassimi foi transferida em estado gravíssimo para um hospital de São Paulo. Ontem a família recebeu a informação de que ela se recupera bem e deixará a UTI.

“Ela já teve alta da UTI e deverá ser transferida para um leito normal assim que abrir vaga. É um alívio enorme e esperamos tê-la de volta o mais rápido possível”, disse Lucas.