Luísa Sonza diz que está cansada e preocupa fãs: ‘Não tenho força’

Luísa Sonza preocupou seus fãs após fazer um desabafo, neste domingo (22), dizendo que está cansada após os recentes acontecimentos em sua vida. A artista anunciou, na sexta-feira (20), o fim de seu relacionamento com Vitão e passou pouco mais de um mês afastada da web por ser atacada após a morte do filho de seu ex-marido, Whindersson Nunes.

“Gente, eu tô tão cansada. Quando eu acho que minha vida vai ficar de boa finalmente, algo acontece e fico mal de novo. Ainda bem que eu tenho vocês. Espero tê-los pelo resto da vida. Acho que meu propósito de vida é só eu e vocês mesmo”, começou.

A artista disse que está tentando se reerguer em prol de seus admiradores. “Eu prometo que vou tentar passar por cima, de novo. Eu sei que tem gente que se inspira em mim e na minha força, só que eu não sei se tenho mais força para dar. Tô com medo de ser fraca. Tô com medo de não conseguir mais dar o meu melhor a partir daqui. Tô com medo”, escreveu em seu Twitter.

“Eu prometo ser o melhor que eu puder sempre. Mesmo que às vezes o meu melhor não seja o suficiente, quero que vocês saibam que eu tentei”, completou.

Preocupados, os fãs da cantora manifestaram apoio a ela. “O Vidinha, fica bem viu? Saiba que nesta batalha você não é a única que lutando, os teus fãs estão aqui!”, escreveu uma. “Vai ficar tudo bem, acredite! É só uma fase ruim que parece que não tem fim, mas tem, e quando acabar essa fase ruim vai vir uma fase maravilhosa e que com certeza vai ser a melhor de todas”, comentou outro.