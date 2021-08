Mais de 50% da população de Nova York é a favor a renúncia de governador

Cerca de 59% dos nova-iorquinos acham que o governador de Nova York, Andrew Cuomo, deve renunciar após uma investigação independente apontar que ele apalpou, beijou ou fez comentários sugestivos a 11 mulheres, violando a lei, revelou uma pesquisa do Instituto Marista nesta quarta-feira (4).

Depois que a procuradora-geral Letitia James revelou as conclusões da investigação na terça-feira, Cuomo disse em vídeo que não tem planos de renunciar e negou ter agido de forma inadequada.

A pesquisa foi realizada com 614 adultos moradores do estado de Nova York por telefone na terça-feira. Além dos 59% que defenderam a renúncia do governador, 32%¨disseram que ele deveria cumprir o mandato até o fim do ano que vem e 9% não souberam opinar.

Os números mostram que Cuomo perdeu o apoio entre os próprios eleitores, já que 52% dos que se disseram democratas disseram que ele devria renunciar, 41% disseram que não e 8% não opinaram. Entre os republicanos, 77% defenderam a saída do governador, 16% defenderam sua permanência e 7% não souberam responder.

Cuomo está em seu terceiro mandato como governador de Nova York. Como o Estado não tem um limite de reeleições, ele poderia se candidatar novamente para a eleição que será realizada em novembro de 2022. Antes do escândalo, o democrata havia afirmado que pensava em concorrer novamente. Ele ocupa o cargo desde 2011.

Relatório comprometedor

Na terça-feira, após a publicação de um relatório da promotoria do Estado contendo acusações de 11 mulheres de assédio sexual e comportamento inapropriado da parte de Cuomo no ambiente de trabalho, a situação do democrata se complicou.

A procuradora-geral do Estado, Letitia James, disse ainda que investigação mostrou como Cuomo “assediou sexualmente funcionárias e ex-funcionárias do estado de Nova York, ao avançar com toques não desejados e não consentidos e ao fazer vários comentários de natureza sexual sugestiva que geraram um ambiente de trabalho hostil para as mulheres”.

Aliados de longa data e companheiros de Partido Democrata, como o presidente Joe Biden e a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, se manifestaram para pedir que o governador renuncie ao cargo.