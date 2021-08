Marido chega em casa bêbado e quebra garrafas na cabeça da esposa

Uma mulher foi hospitalizada nesta sexta-feira (20), após ser agredida pelo companheiro com garrafadas na cabeça, no município de Jaciara – MT.

A guarnição da Polícia Militar (PM) foi acionada a comparecer no bairro Santo Antônio, na Rua Tabajara onde uma mulher estaria sofrendo agressões.

Quando a PM chegou no endereço, o suspeito já tinha foragido e a vítima foi encontrada ensanguentada, ela informou que o esposo chegou em casa bêbado e exigiu que ele saísse e neste momento começou a ser agredida com um tênis e depois garrafas de bebidas alcoólicas foram quebradas em sua cabeça.

A PM foi informada que o suspeito tem parentes em São Pedro da Cipa, foi realizado contato com a guarnição do local e com êxito o suspeito foi localizado e preso.

A vítima foi encaminhada para o Hospital Municipal com cortes de aproximadamente 5 cm na cabeça.

Essas informações constam em registro no Boletim de Ocorrência (BO) de número 2021.213256.