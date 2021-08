Mauro Mendes declara apoio ao ‘voto auditável’ e internautas reagem

O governador Mauro Mendes (DEM) deu hoje mais um passo para se aproximar do presidente Jair Bolsonaro e dos bolsonaristas mato-grossenses. Ele usou as redes sociais para se declarar ‘favorável à urna eletrônica com voto impresso auditável’ e apresentou seus motivos para questionar o modelo vigente.

Mauro Mendes preferiu não repetir as acusações de fraude feitas pelo presidente da República. De forma cautelosa, ele defende o foto impresso como uma espécie de reforço à segurança do sistema eleitoral.

“A implantação da impressão é possível, não altera o sistema de votação, e cria uma forma de controle e auditagem”, afirmou.

Outro argumento usado pelo governador é a necessidade de encerrar os conflitos políticos relacionados às eleições, para centrar forças na solução dos problemas que assolam o páis.

“A democracia e a população não precisam conviver com esta dúvida. Temos que superar este assunto e focar as energias do país para gerar emprego, melhorar a saúde, a segurança e tantos outros assuntos relevantes para o Brasil e os brasileiros”, concluiu.

REAÇÕES

A reportagem conferiu a reação dos internautas nas páginas do governador no Instagram e no Facebook, onde a postagem ganhou destaque. Nos comentários é possível perceber que, assim como ocorre no mundo real, as opiniões também estão polarizadas no meio virtual.

Os apoiadores reforçaram as suspeitas sobre a segurança do voto. Muitos parabenizaram a postagem, mas houve quem reagisse com desconfiança.

Muitos também usaram o humor para criticar a discussão ou aproveitaram para questionar o governador sobre a cobrança de impostos estaduais e o que consideraram uma inversão de prioridades na postagem de Mauro Mendes.

Veja abaixo alguns comentários. Os nomes foram ocultados , mas as postagens podem ser conferidas integralmente nas páginas do governador no Instagram e no Facebook.