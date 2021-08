Mbappé quer reunião com dono do PSG para definir futuro

Mbappé busca uma reunião com Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG, para transmitir o desejo abertamente em deixar a equipe francesa e ser negociado com o Real Madrid, segundo o “El Chiringuito”. No entanto, o atacante não deve realizar ameaças ou fazer exigências neste encontro.

Na última semana, a imprensa italiana havia publicado que o atleta planejava se manifestar publicamente o desejo em deixar o Paris Saint-Germain. Porém, o atleta está em dúvidas, pois acredita que colocar este plano em prática soaria como uma ameaça.

Na França, o clima não é dos melhores para Mbappé. No último sábado, o PSG entrou em campo para jogar diante do Strasbourg e, antes da partida iniciar, o craque teve seu nome vaiado por grande parte dos torcedores presentes no Parque dos Príncipes quando foi anunciado.

No jogo, o atacante foi importante tendo marcado um gol e ajudado sua equipe na construção da vitória por 4 a 2 pela Ligue 1. E apesar dos gols e do grande time que o Paris Saint-Germain montou, o futuro de Mbappé parece longe da França, seja nos próximos 15 dias ou apenas em 2022.