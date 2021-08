MDB diz que destino do ‘Grupo dos 14’ é assunto dos vereadores e não vai interferir

O convite para que o vereador Gerson Moreira, o Investigador Gerson, assuma a Secretaria Municipal de Trânsito pode marcar uma aproximação maior do MDB à gestão do prefeito José Carlos do Pátio, mas não significará automaticamente a implosão do chamado ‘Grupo dos 14’ – que atualmente postula a antecipação da eleição da Mesa Diretora da Câmara de Rondonópolis. Tanto o presidente do diretório municipal da legenda, deputado estadual Thiago Silva, como o vereador Adonias Fernandes afirmam que não há relação entre as duas questões.

Na semana passada a cúpula do MDB se reuniu com os três vereadores rondonopolitanos para discutir o convite feito pelo prefeito ao vereador Investigador Gerson. Durante o encontro, realizado em Cuiabá, o prefeito José Carlos do Pátio conversou com eles por telefone e reafirmou o convite. O partido assegurou apoio amplo e autorizou Gerson a tomar a decisão que considerar mais adequada. A resposta deve sair hoje.

“Assim que terminou a eleição no ano passado nós do MDB conversamos com o prefeito, informamos que ele teria o apoio do partido e assim tem sido em relação a atuação dos deputados e dos vereadores”, disse Adonias

“Não votamos contra nenhum projeto importante para a Administração e reafirmamos esse compromisso. Mas em nenhum momento os deputados Carlos Bezerra, Thiago Silva, Janaína Riva ou nós fomos questionados sobre essa questão do Grupo dos 14. Isso é uma questão interna da Câmara, sem relação com o Executivo e muito menos com a intenção de fazer oposição ao prefeito. A cidade vive um excelente momento e vamos continuar colaborando”, completou.

O deputado Thiago Silva confirmou a informação. Para ele, as decisões relacionadas ao funcionamento interno da Câmara devem ser decididas livremente pelos próprios vereadores.

“O partido considera que os vereadores precisam ter liberdade para tratar dessas questões internas. A única coisa que pedimos é que tenham coerência e mantenham a unidade. O objetivo maior deve sempre ser a cidade de Rondonópolis”, disse Thiago.

MUDANÇA

Caso aceite assumir a Secretaria Municipal de Trânsito, o vereador Investigador Gerson deverá ser substituído na Câmara pela psicóloga Mariuva Valentim – que já foi vereadora e é uma das militantes ‘históricas’ do MDB em Rondonópolis.

Ela ficou na primeira suplência após receber 1.041 votos, apenas 15 votos a menos que Gerson. Se assumir, terá também liberdade para apoiar ou não o ‘Grupo dos 14’.

O projeto de antecipação da Mesa Diretora da Câmara Municipal já foi alvo de uma ação judicial, mas segue tramitando. Para ser aprovado ele precisa de pelo menos 14 votos.