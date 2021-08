MDB se aproxima de Pátio e Adonias pode ser novo líder

Com as conversações entre o MDB de Carlos Bezerra e o grupo do prefeito José Carlos do Pátio (SD), algumas novidades podem estar por vir na relação Executivo e Legislativo Municipal, e a primeira delas deve ser a mudança do líder do prefeito na Câmara Municipal.

O principal motivo para troca da liderança é a inércia do atual líder Reginaldo Santos (SD), que pacientemente vê, por exemplo, o projeto de criação da autarquia do transporte coletivo parado há 60 dias na Casa de Leis e, apesar disso, tem trabalhado mais na linha de frente da articulação da antecipação da eleição da nova mesa diretora da Câmara Municipal do que em projetos de interesse do município.

Nas conversações tudo estaria acertado para que o vereador Adonias Fernandes (MDB) seja o novo líder do prefeito.