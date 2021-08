Mendes defende democracia e diz que “radicalismo” prejudica o País

O governador Mauro Mendes (DEM) afirmou que “radicalismo” e “ameaças” são extremamente prejudiciais ao País e podem representar um retrocesso aos brasileiros.

A avaliação foi feita por Mendes, após ser questionado pela prisão sobre a operação deflagrada pela Polícia Federal, na manhã desta sexta-feira (20), e que teve como um dos alvos o presidente da Aprosoja Brasil, o produtor rural Antonio Galvan.

Galvan – que já presidiu a Aprosoja MT – se tornou alvo do Supremo Tribunal Federal (STF) após acusação de praticar atos antidemocráticos. A ordem de busca e apreensão contra o produtor autorizou o confisco de documentos, computadores e outros materiais relacionados à investigação.

“Não conheço muito o tema, então é ruim pra mim, como governador, falar de algo que eu conheço pouco. De uma forma conceitual, temos que botar um ponto final nesse negócio de fake news, de radicalismo no nosso país. A democracia é algo muito caro”, disse Mendes.

“Passamos por uma ditadura que começou em 1964, o Brasil lutou. A democracia é uma conquista da sociedade brasileira, não queremos retroceder. Não é com ameaças [que vamos resolver os problemas], é com diálogo. Com diálogo, e com respeito que nós vamos construir um país melhor. Temos divergência? É natural que nós tenhamos, que as pessoas tenham. Agora, temos que manter o respeito”, emendou o governador.

Galvan e demais alvos da operação planejam realizar um protesto no dia 7 de setembro – data em que é celebrada a Independência do Brasil – na sede dos Poderes na Capital Federal.

Segundo o ministro Alexandre de Moraes, do STF, os investigados pretendiam abusar da liberdade de expressão, de modo a atentar contra a democracia. O produtor rural chegou a participar de uma reunião, recentemente, defendendo o afastamento dos ministros do STF pelo Senado Federal.

“Infelizmente, nos últimos tempos, temos visto muitas declarações de vários lados, desrespeitosas, xingamento, muita conversa fiada, muita mentira, muita fake news. Não são esses valores que vão construir uma sociedade numa democracia”, disse o governador Mauro Mendes.

“Temos que resgatar o respeito, a seriedade nas redes sociais para que a gente possa debater qualquer tema, mas tendo a verdade como eixo central dessa conversa”, concluiu.

Além de Galvan, foram alvos: o cantor Sérgio Reis, o deputado federal Otoni de Paula (PSC-RJ), o cantor Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como “Zé Trovão”, o cantor Eduardo Araújo, Wellington Macedo de Souza, Alexandre Urbano Raitz Petersen, Turíbio Torres, Juliano da Silva Martins e Bruno Henrique Semczeszm.