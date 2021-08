Mendes diz que ministro deu “segurança jurídica” para ferrovia em MT

O governador Mauro Mendes (DEM) disse ter recebido a garantia do ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, de que a União não irá colocar “empecilhos” para construção da primeira ferrovia estadual em Mato Grosso.

O assunto foi pauta de uma reunião nesta terça-feira (17), em Brasília. Também estiveram no encontro, os senadores Wellington Fagundes (PL), Carlos Fávaro (PSD) e Jayme Campos (DEM), além dos secretários de Estado Mauro Carvalho (Casa Civil) e Rogério Gallo (Fazenda).

No último mês, o governo do Estado lançou um chamamento público para construção do modal que visa interligar Cuiabá aos municípios de Rondonópolis, Nova Mutum e Lucas do Rio Verde, além de se conectar com a malha ferroviária nacional. O investimento previsto é de R$ 12 bilhões.

No entanto, uma medida provisória que estaria sendo elaborada pelo Governo Federal tiraria o direito do Estado em fazer tal concessão, uma vez que ela alteraria o marco legal vigente no País – que estabeleceu a possibilidade de os estados criarem as rodovias estaduais.

“Falamos com o ministro sobre a importância da ferrovia estadual e também sobre a possível medida provisória que pudesse afetar esses interesses de Mato Grosso. O ministro garantiu a mim e aos três senadores que, caso venha a sair essa medida, nós não teríamos problema com aquilo que já está em curso no nosso Estado. Portanto, segurança jurídica total”, disse Mendes.

Ainda conforme o governador, durante a reunião, o ministro Ciro Nogueira confirmou que os trechos da redação da medida provisória que poderiam causar algum imbróglio jurídico em relação à ferrovia estadual já foram retirados.

“Conversei sobre esse caso com o ministro Tarcísio [Infraestrutura] e ele garantiu que a medida provisória não vai afetar Mato Grosso. Esse tema já está pacificado”, declarou.

De acordo com o senador Wellington Fagundes, a ferrovia é um sonho da população mato-grossense que finalmente pode sair do papel.

“Eu sou da região de Rondonópolis e sei o quanto essa ferrovia é importante e apoiada pelo setor produtivo e pelo nosso povo”, afirmou.