Menina de 4 anos morre após ataque de cachorro da família

Uma menina de 4 anos morreu neste sábado (31), depois de ser atacada pelo cachorro da família em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ela foi socorrida na Unidade Pré-Hospitalar de Xerém no início da tarde, mas veio a óbito menos de uma hora depois.

A mãe da criança informou que o animal é da raça Rottweiler e que Esther Vianna da Silveira teve lesões gravíssimas no rosto e cabeça.

Nos ferimentos, houve corte do couro cabeludo e fraturas no crânio, além de perfurações múltiplas no tórax.

A vítima faleceu às 14h40 de sábado, 43 minutos depois de dar entrada na unidade de saúde. O corpo de Esther foi enterrado ontem (1º), no Cemitério de Bongaba, em Magé.