Mesmo com aumentos, preços do etanol e gasolina em MT são os menores do Centro-Oeste

De acordo com o mais recente levantamento do Índice de Preços Ticket Log (IPTL), a Região Centro-Oeste comercializou a gasolina mais cara do País no início de agosto, na comparação com o fechamento de julho. Com aumento de 1,99%, o mais significativo do território nacional, o combustível foi encontrado a R$ 6,201. Já o etanol, com preço médio por litro de 4,731, apresentou o valor mais baixo, mesmo com aumento de 1,63%.

“O preço médio do diesel comum na região avançou 0,35% em relação ao fechamento de julho, o que fez o combustível ser encontrado a R$ 4,837. Já o diesel S-10, que nos postos esteve à média de R$ 4,925, apresentou alta de 0,33%”, pontua Douglas Pina.

Em Mato Grosso, tanto o etanol quanto a gasolina foram encontrados pelos preços médios mais baixos da região, a R$ 4,366 e R$ 6,067, respectivamente. O cenário não é o mesmo quando analisados os valores por litro do diesel: o tipo comum, a R$ 4,963, e o S-10, a R$ 5,133, foram os mais caros do Centro-Oeste no Estado.

Já os valores mais baixos por litro do diesel comum e do diesel S-10 foram encontrados no Mato Grosso do Sul, a R$ 4,747 e R$ 4,812, respectivamente. Nenhum recuo de preços foi registrado para os combustíveis, nos três estados e no Distrito Federal.

Nos postos da capital nacional, o etanol e a gasolina foram comercializados pelos preços médios mais altos do Centro-Oeste. O etanol foi encontrado a R$ 5,214, e a gasolina, a R$ 6,288.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log, que tem grande confiabilidade, por causa da quantidade de veículos administrados pela marca: 1 milhão ao todo, com uma média de oito transações por segundo. A Ticket Log, marca de gestão de frotas e soluções de mobilidade da Edenred Brasil, conta com mais de 30 anos de experiência e se adapta às necessidades dos clientes, oferecendo soluções modernas e inovadoras, a fim de simplificar os processos diários.