Ministro do Desenvolvimento Regional garante apoio aos consórcios de Mato Grosso

No segundo dia de reuniões em Brasília com o objetivo de buscar apoio do governo federal para a gestão dos resíduos sólidos nos municípios de Mato Grosso, o presidente da Associação Mato-grossense dos Municípios – AMM, Neurilan Fraga, prefeitos e presidentes de Consórcios Intermunicipais de Desenvolvimento se reuniram com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho.

Os gestores de Mato Grosso saíram bastante otimistas da reunião, que também contou com a presença do senador Wellington Fagundes. Durante a audiência o presidente da AMM, Neurilan Fraga, informou Marinho sobre o andamento do processo de regionalização dos resíduos sólidos em Mato Grosso, que será efetivada por meio de consórcios intermunicipais, visando redução de custos e otimização de procedimentos.

Fraga disse que o ministro sinalizou de forma positiva para ajudar os gestores a avançar no gerenciamento dos resíduos, considerado um dos grandes desafios da gestão municipal. “Saímos satisfeitos da reunião porque entendemos que vamos encontrar as soluções para resolver os problemas dos lixões em Mato Grosso. Nessa ação conjunta envolvendo governo federal, por meio dos ministérios do Desenvolvimento Regional, Meio Ambiente, Funasa e Bancada Federal vamos encontrar as soluções por meio dos consórcios, com a participação efetiva dos prefeitos”, assinalou.

O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, disse que os municípios, de forma isolada, terão maior dificuldade para coletar, transportar e acondicionar o lixo de maneira correta para evitar que os resíduos possam permear o solo e se infiltrar em aquíferos em Mato Grosso, poluir o meio ambiente e gerar prejuízo para a saúde das pessoas. “A forma como Mato Grosso tem se comportado é exemplar e merece nosso reconhecimento e nosso apoio. O ministério está de portas abertas. O secretário Pedro Maranhão já esteve em algumas reuniões preliminares e vamos buscar formas de apoiar os consórcios na formatação de projetos estruturantes que vão permitir a atração da iniciativa privada, também com a articulação com a bancada federal de Mato Grosso”, assegurou. Pedro Maranhão é secretário nacional de Saneamento do MDR e participou de reuniões com prefeitos na AMM, no final de julho, para tratar da regionalização dos resíduos sólidos.

O senador Wellington Fagundes também destacou a importância e a repercussão do tema na gestão municipal e na saúde pública. “O lixo é um problema ambiental e discutimos com o ministro Rogério Marinho e com toda a equipe do ministério as alternativas para solucionar ou pelo menos buscar o melhor caminho para tratar esse que é um grande problema de saúde em Mato Grosso”, ressaltou.

A reunião com o ministro integrou uma extensa agenda em Brasília esta semana para discutir a pauta municipalista e encaminhar demandas dos municípios. Nesta terça-feira (10), o presidente da AMM e prefeitos também se reuniram no ministério do Meio Ambiente e na Fundação Nacional de Saúde para tratar do apoio do governo federal para a gestão dos resíduos sólidos.

A parceria para viabilizar a aquisição de equipamentos, como caminhões e esteiras de separação do lixo para a destinação até os aterros sanitários, foi discutida com o secretário nacional de Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, André Luiz Felisberto França.

A comitiva de Mato Grosso se reuniu, ainda, com o presidente da Funasa, Coronel Giovanne Gomes da Silva. O objetivo do encontro também foi buscar apoio para a gestão dos resíduos sólidos, com a liberação de recursos para a compra de caminhões para a coleta de lixo, financiamento para os galpões, instalação de esteiras para a separação do lixo e outras ações.