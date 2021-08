Motociclista bate em carro e acaba arremessado contra ‘mureta’ de proteção

Um jovem de 21 anos teve ferimentos pelo corpo e uma fratura após se envolver em um acidente no final da noite deste sábado (08) na avenida Goiânia, bairro Pindorama, em Rondonópolis. Mais de 10 acidentes foram registrados na noite deste sábado.

Segundo informações, o condutor do veículo Golf seguia pela avenida e ao tentar convergir a esquerda acabou se chocando com a moto que seguia no mesmo sentido.

Com o impacto, o condutor da motocicleta foi arremessado contra uma ‘mureta’ de proteção de uma conveniência. Ele foi socorrido pelo Samu e encaminhado ao Hospital Regional.