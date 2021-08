Motociclista e carona ficam gravemente feridos após batida em poste

Dois homens, um de 20 e outro de 45 anos, ficaram gravemente feridos após uma batida contra um poste na avenida dos Estudantes, em Rondonópolis, no final da tarde deste domingo (08). Um deles bateu a cabeça e foi entubado ainda no local, o outro foi entubado no Hospital Regional.

Segundo testemunhas, eles estavam em uma motocicleta Bros e o condutor acabou perdendo o controle.

Duas viaturas do Samu foram até o local. O local foi isolado e a Perícia Técnica acionada.

OUTRO CASO

Minutos antes, outro acidente foi registrado, dessa vez na Vila Mineira, envolvendo um Crossfox e uma motocicleta Biz. Um rapaz de 38 anos teve uma fratura na perna direita.

Segundo informações, o condutor do carro seguia pela preferencial e o da moto teria atravessado a via. Ele foi socorrido pelo Samu e encaminhado a Unidade de Saúde.