Motociclista em fuga é agredido por várias pessoas após cair em lombada

Um motociclista ficou ferido com várias escoriações e sangramento no ouvido na noite desta quinta-feira (05) após cair em uma rua do bairro Sagrada Família em Rondonópolis – MT.

De acordo com relatos de testemunhas a vítima estava fugindo em uma rua de chão próximo a Avenida dos Estudantes com uma moto Titan 125 de cor vermelha e ao passar pelo quebra – molas ele caiu e rapidamente chegou outras pessoas o agredindo.

Quando a Polícia Militar chegou no local os agressores já haviam fugido, o motociclista foi socorrido pelo Samu e encaminhado para uma unidade hospitalar.

A Polícia Civil também esteve presente no local.