Uma motociclista ficou ferida após se envolver em um acidente no final da tarde deste sábado (07) no cruzamento da rua Dom Pedro II com a avenida Santos Dumonnt, no bairro Monte Líbano em Rondonópolis.

De acordo com o condutor do carro, ele seguia pela via preferencial quando a motociclista saiu de trás de outro carro que parou no cruzamento.

Ele contou ainda que não foi possível evitar a batida. Ela foi socorrida pelo Samu e encaminhada a Unidade de Saúde.