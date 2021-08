Motociclista fica ferido após colisão no Parque Universitário

Um motociclista de 21 anos ficou ferido após uma colisão no bairro Parque Universitário, na noite deste sábado (28), em Rondonópolis (MT). O motorista do carro Parati envolvido no acidente fugiu sem prestar socorro.

De acordo com informações, o motociclista estava descendo pela avenida A e quando chegou na esquina com a rua Seriema foi surpreendido pelo motorista do carro.

O motociclista teve ferimentos e foi socorrido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado ao Hospital. O condutor da Parati fugiu do local.