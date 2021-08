Mais um acidente de trânsito foi registrado nesta sexta-feira (06) em Rondonópolis. Desta vez, a colisão aconteceu na avenida Fernando Correa, bairro Jardim Guanabara.

Segundo informações do motorista do carro, ele seguia pela avenida quando o condutor da motocicleta perdeu o controle após passar pelo quebra-molas e acabou batendo na lateral do carro.

Ele teve algumas escoriações pelo corpo e um corte na cabeça. Foi socorrido pelo Samu e encaminhado a unidade de saúde.