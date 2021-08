Motociclista perde o controle e fica inconsciente

Um motociclista perdeu o controle na noite desta quarta-feira (11) e ficou inconsciente próximo ao Residencial Acácia em Rondonópolis – MT.

De acordo com as primeiras informações a vítima tem 21 anos e transitava em uma moto XRE na Avenida Daniel Clemente sentido Centro/ Rodovia do Peixe, ele mora no bairro Residencial Magnólia e estava a caminho de sua casa.

Após perder o controle, subiu no canteiro e bateu em árvore.

A viatura avançada do Samu esteve no local, socorreu a vítima inconsciente e a encaminhou para o Hospital Regional.