Motociclista sem capacete invade rotatória e provoca acidente na Vila Aurora

Um motociclista de 30 anos ficou ferido após um acidente registrado na noite deste domingo (22), na avenida Lions Internacional, Vila Aurora, em Rondonópolis (MT). A colisão envolveu um carro HB20 e uma moto Pop 100.

Conforme informações do motorista do carro, o motociclista seguia em alta velocidade pela avenida, fazendo zigue-zague na pista entre os veículos, com o farol apagado e não usava capacete. Ainda conforme informações, o motociclista invadiu a preferencial na rotatória com a rua Ariadne Feltrim Campos, provocando a colisão.

Com a força do impacto, o motociclista caiu e teve várias escoriações pelo corpo e uma fratura exposta em uma das pernas.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local e encaminhou a vítima até o Hospital.

Os dois veículos ficaram danificados.

O caso consta em registro no Boletim de Ocorrência (BO) da Polícia Civil (PC).