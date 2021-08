Motorista de Corolla bate em traseira de motociclista e foge do local sem prestar socorro

Um acidente envolvendo um veículo Corolla e uma motocicleta Titan aconteceu neste sábado (21) no Anel Viário próximo ao Jardim das Flores em Rondonópolis – MT.

De acordo com as primeiras informações, os dois veículos estavam no mesmo trajeto, sentido BR -364/ MT – 130.

E ao chegar próximo do Jardim das Flores o condutor do Corolla bateu na traseira da moto e após a colisão fugiu do local sem prestar socorro.

O motociclista de 37 anos ficou ferido e foi socorrido pelo Samu e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).