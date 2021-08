Motorista embriagado invade preferencial, bate em carro e deixa cinco feridos

Cinco pessoas ficaram feridas após uma colisão na madrugada deste sábado (14), na avenida dos Estudantes, região do bairro Casaldáliga, em Rondonópolis (MT). O acidente envolveu uma caminhonete Hilux e um carro Voyage.

Conforme informações dos investigadores da Polícia Civil (PC), o motorista do carro Voyage seguia pela avenida dos Estudantes quando o condutor da caminhonete que trafegava pela rua Julieta Kara José, invadiu a preferencial e bateu no Voyage. Com a força da pancada, o motorista da caminhonete perdeu o controle e bateu em um poste.

A Equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local e encaminhou as vítimas dos dois veículos para o Hospital Regional e Unidade de Pronto Atendimento (UPA). As quatro pessoas que estavam no Voyage tiveram ferimentos. O passageiro que estava na caminhonete teve fraturas.

A PC ofereceu a oportunidade para o motorista da caminhonete fazer o teste do bafômetro, mas o motorista recusou. Ele foi detido e encaminhado para a Delegacia. Foi feito o auto de constatação de embriaguez e anexado ao Boletim.

A equipe da Perícia Oficial e identificação Técnica (Politec) e Polícia Militar (PM) também estiveram no local.

O caso consta no Boletim de Ocorrência (BO) n° 2021.206381.