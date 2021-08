MPE: defesa pelo voto impresso tem interesses “nada republicanos”

O procurador-geral de Justiça, José Antônio Borges, afirmou que as críticas existentes ao voto por meio do sistema eletrônico surgem como uma iniciativa para atingir a democracia, “tão duramente reconquistada pelo povo”.

A defesa pelo chamado voto impresso auditável – capitaneada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido) – virou um dos temas centrais no País, ganhando força nas últimas semanas.

Para o chefe do MPE, no entanto, tal defesa guarda relação com “interesses nada republicanos”.

Em uma nota publicada nesta sexta-feira (6), Borges argumentou que auditorias e investigações realizadas pela Polícia Federal apurando denúncias de suposta fragilidade e manipulação de resultados nos pleitos, já comprovaram, inequivocamente, que o voto eletrônico do Brasil é transparente, seguro e jamais teve qualquer caso comprovado de manipulação.

“E, como tem reafirmado o Tribunal Superior Eleitoral, é auditável e acessível aos partidos políticos, órgãos de controle e outras instituições representativas da sociedade civil”, disse,

“O discurso de que o voto eletrônico é inseguro e inconfiável não passa de aleivosia lançada com interesses nada republicanos”, emendou o procurador.

Segundo ele, ao lançar dúvidas sobre a lisura e transparência do sistema eleitoral do país, aqueles que defendem o voto em cédula de papel demonstram “total desrespeito com a Justiça Eleitoral brasileira”.

Borges argumentou, ainda, que a justiça eleitoral no País é reconhecida como uma das mais avançadas e eficientes do mundo, adotada como referência.

“Neste momento político delicado que vive o país, em que nossos dirigentes deveriam voltar seus olhos ao enfrentamento da pandemia e à crise econômica que desemprega milhões de brasileiros e aprofunda as desigualdades sociais, o MPE de Mato Grosso reafirma o compromisso com seu papel institucional de guardião do regime democrático, unindo-se às demais instituições na defesa da democracia e do respeito à nossa Constituição Cidadã”, concluiu.